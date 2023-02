O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou nesta quinta-feira (2) cinco pessoas suspeitas de estarem envolvidas na chacina, em Planaltina, no Distrito Federal (DF). No total, dez pessoas da mesma família foram assassinadas. Segundo a polícia do DF, o objetivo dos suspeitos era vender uma chácara no valor de R$ 2 milhões.

Os denunciados são: Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Carlomam dos Santos Nogueira, Fabrício Silva Canhedo e Carlos Henrique Alves da Silva. De acordo com a instituição, o processo foi remetido à Justiça e, caso seja aceito, os suspeitos responderão pelo assassinato das dez vítimas.

“Um caso sem precedentes na história do Distrito Federal e, inegavelmente, um dos crimes mais brutais já praticados no Brasil. Uma ação planejada, organizada e executada com profunda frieza. Segundo as investigações, mais de cem crimes foram cometidos pelos denunciados”, afirma o promotor de Justiça, Nathan Neto.

Crimes

Conforme o MP, os suspeitos foram denunciados pelos seguintes crimes:

- Gideon: homicídio triplamente qualificado, homicídio duplamente qualificado, ocultação e destruição de cadáver, corrupção de menores, sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro, constrangimento ilegal com uso de arma, associação criminosa e roubo;

- Horácio: homicídio quadruplamente qualificado, homicídio triplamente qualificado, homicídio duplamente qualificado, ocultação e destruição de cadáver, corrupção de menores, extorsão mediante sequestro, sequestro e cárcere privado, constrangimento ilegal com uso de arma, associação criminosa, roubo e fraude processual;

- Carlomam: homicídio quadruplamente qualificado, homicídio triplamente qualificado, extorsão mediante sequestro, corrupção de menor, ocultação e destruição de cadáver, sequestro e cárcere privado, ameaça com uso de arma, associação criminosa, constrangimento ilegal com uso de arma e roubo;

- Carlos: homicídio duplamente qualificado, sequestro e cárcere privado;

- Fabrício: extorsão mediante sequestro, associação criminosa, roubo e fraude processual.

Relembre

Inicialmente, a Polícia Civil (PC) registrou o desaparecimento da cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, e de seus três filhos no dia 12 janeiro. O carro dela foi encontrado carbonizado no dia seguinte (13), próximo a Cristalina, a 282 km de Goiânia, com quatro corpos dentro.

O marido de Elizamar, de 30 anos, os sogros dela, de 52 e 54 anos, e uma tia das crianças, de 25 anos, também desapareceram. O caso foi registrado na sede da 33ª DP na noite do dia 15 de janeiro. O carro do marido da cabeleireira foi encontrado carbonizado no dia 16 de janeiro, na rodovia BR-251, com dois corpos dentro.

Além deles, a corporação registrou o desaparecimento da segunda esposa do sogro da cabeleireira, de 54 anos, e da filha dela, de 19. Três corpos foram encontrados dentro de um cisterna, em Planaltina. Ao todo, dez pessoas da mesma família desapareceram e os corpos foram encontrados e identificados:

- Elizamar da Silva: cabeleireira – corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO);

- Thiago Gabriel Belchior: marido de Elizamar Silva - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF);

- Rafael da Silva: filho de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO);

- Rafaela da Silva: filha de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO);

- Gabriel da Silva: filho de Elizamar e Thiago - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cristalina (GO);

- Marcos Antônio Lopes de Oliveira: pai de Thiago e sogro de Elizamar – corpo encontrado esquartejado no interior do cativeiro em Planaltina (DF);

- Cláudia Regina Marques de Oliveira: segunda mulher de Marcos Antônio - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF);

- Renata Juliene Belchior: mãe de Thiago e sogra de Elizamar - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Unaí (MG);

- Gabriela Belchior: irmã de Thiago e cunhada de Elizamar - corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Unaí (MG);

- Ana Beatriz Marques de Oliveira: filha de Cláudia e Marcos Antônio - corpo encontrado em uma cisterna na área rural de Planaltina (DF).

Motivação

Após a conclusão das investigações, a PCDF identificou que a motivação do crime seria uma chácara no valor de R$ 2 milhões, de Marcos Antônio. De acordo com o MP, inicialmente, o plano seria matar o sogro da cabeleireira e sequestrar as pessoas da família dele para que eles pudessem vender o imóvel.

Entretanto, segundo o delegado responsável pelas investigações, Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá, o local havia sido invadido por dois membros da família há três anos e os verdadeiros donos do imóvel tentavam, na Justiça, retomar a posse. A PC apura ainda se havia um potencial comprador.

A denúncia contra Gideon, Horácio, Carlomam, Fabrício e Carlos foi oferecida pela 1ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Planaltina. O POPULAR questionou se o processo foi recebido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), mas ainda não teve retorno. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos até a última atualização da matéria.

