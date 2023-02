Cidades Cinco pontos do Plano Diretor de Goiânia ameaçam piorar inundações Segundo especialistas, legislação que passou a vigorar no ano passado tem dispositivos que favorecem a ocorrência de desastres ambientais, como os ocorridos nesta semana, na capital. Prefeitura alega problema histórico e anuncia obras para ampliar drenagem

Sancionado em março de 2022 e tendo entrado em vigor desde o último setembro, o Plano Diretor de Goiânia visa conter as diretrizes para o planejamento da cidade na próxima década, que deve ser de problemas durante as chuvas. Nesta semana, a cidade foi palco para mais uma tragédia em consequência da falta de preparação para tempestades, com a morte do motociclista Warley Melo Ado...