Cidades Cinco são presos por morte brutal de frentista, em Itaberaí Polícia Civil revela que a motivação do crime seria vingança

Uma frentista foi morta na noite do último domingo (11), em Itaberaí, a 117 km de Goiânia. As imagens de câmeras de um bar ajudaram a Polícia Civil (PC) a identificar as cinco pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Janaína Oliveira Mota, que foi encontrada com um tiro na cabeça e o corpo parcialmente queimado. O delegado responsável pelo caso, Kléber Toledo...