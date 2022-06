Cidades Cirurgia de siamesas é finalizada com sucesso depois de duas horas e meia Elas estão em observação na Unidade de Terapia Intensiva do Hecad. Médico Zacharias Calil, o procedimento foi um sucesso. Elas devem passar por nova cirurgia até o final do ano

A cirurgia de expansão de pele das irmãs siamesas Valentina e Heloá terminou com sucesso depois de duas horas e meia. O procedimento foi comandado pelo médico Zacharias Calil e parte de sua equipe e ele declarou ao final do procedimento que ocorreu como planejado. Elas seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual da Criança e do Adol...