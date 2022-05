Cidades Cirurgia pode curar 90% dos pacientes com diabetes tipo 2, diz médico goiano STF negou recurso do MPF que acusava procedimento denominado de “interposição ileal” de ser uma técnica experimental

Após mais de uma década de processo judicial, o médico Áureo Ludovico de Paula considera que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou recurso do Ministério Publico Federal (MPF) que apontava como experimental o tratamento de diabetes tipo 2 desenvolvido por ele, coloca um ponto final nas dúvidas sobre a técnica. No último dia 6 de maio, o STF absolv...