Uma cisterna explodiu e 'engoliu’ o banheiro de uma casa, em Luziânia, cidade no Entorno do Distrito Federal, na tarde desta quarta-feira (14). A residência fica no Bairro Jardim Ingá. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) e a Defesa Civil do município foram acionados e isolaram o local. Ninguém se feriu.

Os moradores da casa disseram aos bombeiros que pela manhã ouviram alguns estalos na cisterna, que já estava em desuso há 15 anos e, então, um estouro, que começou a jorrar uma lama vermelha pela borda da tampa.

Na parte da tarde, houve outra explosão, que causou o estrago maior. O acidente abriu um grande buraco e acabou ‘engolindo’ o banheiro e uma caixa d’água, que era sustentada por um pilar. O CBM-GO informou que a área afetada corresponde a 15 metros quadrados.

O coordenador da Defesa Civil, Edmar dos Santos, informou que a residência não corre o risco de desabamento e que um relatório de vistoria será enviado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para possível apoio à família na reconstrução da casa.