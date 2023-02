Uma operação da Polícia Civil de Goiás fechou uma clínica de estética nesta quarta-feira (15) por utilizar produtos vencidos na aplicação de botox, lipo sem corte e tratamento de pilling em clientes, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

A investigação começou quando uma ex-funcionária da clínica contou à polícia que os produtos vencidos estavam sendo reutilizados e eram armazenados em um freezer comum de uma clínica médica, localizada em outro endereço. A mulher chegou a apresentar fotos comprovando a denúncia.

Segundo a PC, a clínica guardava os produtos vencidos em local diferente para dificultar a fiscalização, pois o outro estabelecimento era utilizado apenas para serviços de saúde e imagem.

Ainda de acordo com a polícia, a empresa utilizava ampolas de enzimas vencidas há mais de um ano para realizar procedimentos de lipo sem corte, botox e no tratamento de pilling químico.

Após a denúncia, a Polícia Civil realizou a Operação Afrodite cumprindo mandado de busca e apreensão nas duas clínicas. Além dos produtos vencidos, a polícia descobriu que a clínica não tem alvará de funcionamento.

A Polícia Técnico-Científica esteve na clínica de estética e constatou que vários produtos apresentavam uso recente (ampolas quebradas e sem conteúdo, dentre seringas descartadas) estavam vencidos desde 2021 ou não possuíam data de validade.

Já na clínica médica, existia ampola de botox vencida e em uso, dentro de um frigobar. Também foram encontrados vários vasilhames de cremes para fins estéticos vencidos, devidamente guardados e ainda lacrados. As ampolas encontradas no lixo estavam aguardando o recolhimento por uma empresa específica por quase três anos. No momento das buscas, não foram localizados pacientes fazendo uso dos produtos.

A Polícia Civil informou que as duas clínicas foram fechadas e os envolvidos conduzidos para a delegacia para prestarem depoimento.

