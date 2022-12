Uma clínica de reabilitação para dependentes químicos localizada no bairro Lindo Horizonte, em Abadiânia, a 90 km de Goiânia, foi fechada pela Polícia Civil nesta terça-feira (20). No local, foram encontradas diversas irregularidades sanitárias e administrativas.

De acordo com a polícia, os internos eram mantidos no estabelecimento de maneira involuntária e em condições sanitárias precárias. O delegado à frente do caso, Rosivaldo Linhares, detalhou que 26 pessoas estavam internadas no local e que ainda não é possível precisar há quanto tempo a clínica estava em funcionamento.

“Os dependentes químicos estavam no mesmo local que pessoas com transtornos mentais e idosos. Com isso, no fim das contas, eram os dependentes químicos que cuidavam desses idosos que estavam abandonados e também das pessoas com transtornos mentais. Ou seja, o local não tinha a mínima condição de funcionar”, afirmou.

Na ação, a Vigilância Sanitária também realizou a apreensão de diversos alimentos vencidos que, de acordo com a Polícia, eram usados na alimentação dos internos. A clínica foi interditada pela Vigilância Sanitária. Já as pessoas que estavam internadas no local, foram acolhidas pela assistência social da cidade e encaminhadas para as famílias.

Crimes

A Polícia Civil destacou ainda que a internação compulsória involuntária nessas clínicas terapêuticas constitui crime de cárcere privado e que continua apurando as denúncias como esta, que chegam ao órgão.

O proprietário da clínica foi preso em flagrante pelos crimes de cárcere privado na modalidade qualificada, maus tratos e entrega de material impróprio para o consumo.

