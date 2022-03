Cidades Clínica de reabilitação é fechada pela Vigilância Sanitária em Aparecida de Goiânia No local foram apreendidos alimentos vencidos e podres que estavam sendo distribuídos para os internos

Na manhã desta quarta-feira (9), no Jardim Primavera, em Aparecida de Goiânia, uma clínica de reabilitação foi fechada após uma denúncia. A Vigilância Sanitária, juntamente com a Polícia Civil, apreendeu no local alimentos vencidos e podres que estavam sendo distribuídos para os internos. A clínica já havia sido fechada há dois meses pela Vigilância Sanitária, ...