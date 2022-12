O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), em Goiânia, nega que tenha havido falha na prestação de socorro à paciente Bruna Nunes de Faria, de 27 anos, que morreu na última quarta-feira (21), após passar mal durante a preparação para um exame. A psicóloga era servidora pública municipal em Silvânia, no centro de Goiás, e veio para a capital do estado realizar uma ressonância, a fim de investigar as causas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico que ela sofreu há cerca de 45 dias.

A família de Bruna acredita que ela tenha sofrido um choque anafilático, desencadeado por pelo contraste radiológico que ela recebeu para realizar o exame. Para sua mãe, Jane Alves, a clínica não tinha suporte para atender pacientes que, por ventura, sofressem uma reação alérgica durante o procedimento. “Quando a glote dela fechou, aplicaram adrenalina, mas não tinham um desfibrilador, não tinham uma estrutura adequada. Chamaram uma ambulância, que demorou mais de 15 minutos para chegar”.

O CDI, por sua vez, informou por meio de seu advogado que “todos os procedimentos técnicos necessários foram adotados, tanto pela equipe médica e de enfermagem da Clínica quanto pela equipe da FlashMed que deram o suporte de socorro imediato”. Em nota, a clínica afirma que em todos os exames são adotados elevados padrões de segurança, buscando garantir o bem-estar e a saúde dos pacientes.

E completou: "Aguardaremos o resultado do laudo que vai determinar a causa da fatalidade, mas, desde já, nos solidarizamos com os familiares e amigos da paciente e seguimos à disposição para prestar toda a assistência necessária.” O relatório da autópsia para identificar a causa da morte deve ficar pronto em 15 dias. O caso foi registrado na Polícia civil.

