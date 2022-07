Cidades Clínicas sofrem para adquirir soro fisiológico em Goiás Locais que tratam de diálise afirmam que produto está escasso no mercado e também superfaturado. Setor farmacêutico diz que valor está dentro do limite permitido pelo governo

As clínicas de diálise de Goiás têm enfrentado dificuldades para comprar soro fisiológico. O produto é imprescindível para o andamento do procedimento que mantém diversos portadores de insuficiência renal vivos. Os estabelecimentos reclamam do aumento do preço e da dificuldade de achar a mercadoria, o que faz com que os estoques diminuam drasticamente. O setor farma...