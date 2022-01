Uma das mais importantes pesquisadoras e especialistas em educação do Brasil, Claudia Costin foi a entrevistada desta terça-feira (25), do programa Chega Pra Cá, do POPULAR, conduzido pela jornalista Cileide Alves. Diretora-geral do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, da Fundação Getúlio Vargas, e ex-diretora de Educação do Banco Mundial, ela disse que a escola é, no atual momento, o lugar mais seguro para a criança estar. Claudia Costin chamou de sensata a decisão do Conselho Estadual de Educação (CEE) em manter aulas presenciais e remotas em razão dos números altos da Covid-19.



Claudia Costin afirmou que os tempos são desafiadores, mas ressaltou as perdas enormes na educação, no mundo todo, em dois anos de pandemia, lembrando que o Brasil foi um dos países que ficou mais tempo com escolas fechadas. Com a vacinação em ritmo mais acelerado, a especialista explicou que manter os alunos em sala de aula é mais fácil de controlar e reduzir os danos, em especial daqueles que integram classes sociais mais vulneráveis.

“Do ponto de vista educacional, fez bem a rede de Goiânia e do estado de Goiás em retomar as aulas”, disse Claudia Costin. Para ela, os quase dois anos de pandemia trouxeram enormes perdas, mas também aprendizados que devem ser aproveitados a partir de agora. “O diálogo estabelecido entre famílias e escolas deve ser preservado e intensificado e precisamos ter boas políticas públicas.”

A decisão do Conselho Estadual de Educação (CEE) de manter o ensino remoto paralelamente ao retorno presencial foi apontada por Claudia Costin como sensata nesse período de incertezas em razão do avanço da variante ômicron. “Temos de ter estratégias para eventuais surtos. Descobrimos que a aprendizagem precisa acontecer com ou sem escola. Especialistas dizem que novas pandemias podem ocorrer.” Neste momento, segundo ela, é preciso testar muito os estudantes como um meio de monitorar a Covid-19 nos estabelecimentos escolares.

Claudia Costin chamou de hipocrisia o discurso de muitos prefeitos que dizem valorizar a educação, mas retém os gastos para investimento no setor. “As escolas estavam fechadas há um ano quando as eleições municipais ocorreram e os novos prefeitos assumiram. Muitos não fizeram investimentos necessários para deixar as escolas preparadas para uma volta segura.” Os gestores brasileiros, na opinião da especialista, precisam valorizar o professor e assegurar o direito à aprendizagem, principalmente dos estudantes mais pobres.

