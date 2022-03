Cidades Cliente é indiciado por injúria racial contra atendente negra: "Com esse cabelo faz gambiarra" Em depoimento à polícia, o suspeito teria dito que não se lembra dos fatos. Investigação confirma injúria racial

Um homem de 60 anos foi indiciado por injúria racial contra uma atendente negra de uma distribuidora de bebidas, em Aparecida de Goiânia. O crime aconteceu no dia 5 de março, no Setor Serra Dourada III e o inquérito foi concluído nesta sexta-feira (25). De acordo com as investigações, ao pedir para encerrar a conta, o homem duvidou dos cálculos realizados e disp...