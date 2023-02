A cliente de 45 anos que foi golpeada com um carrinho de compras em um supermercado disse que ainda sente dores por conta da agressão, que aconteceu em um supermercado de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal.

A mulher, que preferiu não ser identificada, contou que está com medo de andar na rua e encontrar o agressor, identificado como Rogério Santos, de 36 anos. Ao g1, o homem disse que a cliente do supermercado praticou bullying contra ele e o chamou de "gay". A vítima negou e falou que sequer olhou para o agressor.

O caso aconteceu no dia 16 deste mês, no Atacadão Dia a Dia. Pelas imagens, foi possível ver quando os dois estavam na fila do caixa de pagamento, Rogério se afastou, levantou o item e jogou na cabeça da cliente, que caiu (assista acima).

A vítima disse ainda que, além da dor física, o emocional está abalado. "A dor psicológica é muito grande, vou a um psiquiatra por causa de tudo que está acontecendo", falou.

Por que o agressor não foi preso?

De acordo com o delegado Guilherme Rocha, Rogério foi encaminhado à delegacia, que registrou o caso como lesão corporal de natureza leve. Por isso, o agressor foi liberado e assinou um TCO, que é o registro de uma infração de crimes de menor relevância, com pena máxima de até dois anos de prisão ou multa.

Segundo Guilherme Rocha, o relatório médico da vítima constatou lesões superficiais, que não configuraram tentativa de homicídio, mas sim lesão corporal.

“Não há um meio termo entre os dois. A regra no ordenamento jurídico é que a pessoa responda em liberdade. O crime de lesão corporal não permite a representação por prisão preventiva ou concessão de fiança, caso ele assine o TCO. De acordo com a técnica foi dada a autuação para o caso.”, disse.

A vítima procurou o Ministério Público de Goiás (MP-GO), Em nota, o MP-GO informou que, tendo em vista que o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), (veja abaixo o que é TCO) já foi assinado pelo agressor, e audiência marcada para o dia 19 de junho deste ano, o Ministério Público vai analisar o caso nesta data. Segundo o MP, o órgão vai acompanhar o decorrer do caso.