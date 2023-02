A mulher que desmaiou após ser golpeada com um carrinho de compras em um supermercado disse que o agressor não se arrependeu, até pagou a conta após a agressão e foi embora. A agressão foi registrada por câmeras de segurança, em 16 de fevereiro, no Atacadão Dia a Dia, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. (Assista ao vídeo acima).

"[Suspeito] conseguiu enganar os outros, pois ele calmamente passou pelo caixa, pagando as compras dele. Uma viatura da PM rapidamente chegou ao supermercado, abordando-o para esclarecer os fatos, enquanto eu era socorrida pelo SAMU. O agressor disse aos policiais que me agrediu e não se arrepende do ato porque eu mereci", desabafou a mulher.

A vítima, de 45 anos, disse que pediu ajuda ao Ministério Público de Goiás (MP-GO), porque o agressor Rogério Santos, de 36, não foi preso. Revoltada, ela disse que ele assumiu o risco de matá-la, agiu intencionalmente e qualquer pessoa poderia ter sido agredida por ele.

Com medo, a vítima preferiu não se identificar e contou que não conhece Rogério e sequer olhou para ele no dia da agressão.

De acordo com o delegado Guilherme Rocha, Rogério foi encaminhado à delegacia, que registrou o caso como lesão corporal de natureza leve. Por isso, o agressor foi liberado e assinou um TCO, que é o registro de uma infração de crimes de menor relevância, com pena máxima de até dois anos de prisão ou multa.

Ao g1, o homem disse que a vítima praticou bullying contra ele e o chamou de "gay". A vítima negou.

Em nota, o MP-GO informou que, tendo em vista que o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), (veja abaixo o que é TCO) já foi assinado pelo agressor, e audiência marcada para o dia 19 de junho deste ano, o Ministério Público vai analisar o caso nesta data. Segundo o MP, o órgão vai acompanhar o decorrer do caso.

Por que o agressor não foi preso?

Segundo o delegado Guilherme Rocha, o relatório médico da vítima constatou lesões superficiais, que não configuraram tentativa de homicídio, mas sim lesão corporal.

“Não há um meio termo entre os dois. A regra no ordenamento jurídico é que a pessoa responda em liberdade. O crime de lesão corporal não permite a representação por prisão preventiva ou concessão de fiança, caso ele assine o TCO. De acordo com a técnica foi dada a autuação para o caso.”, disse.

Desabafo

Com esperança de que o MP-GO ajude no caso, a vítima comentou o registro policial do caso.

“Até o momento, pela lei, sabemos, é considerado apenas uma lesão corporal leve, e este é o motivo de ele estar solto. Graças a Deus, tenho uma boa resistência física e ele não conseguiu causar um traumatismo craniano em mim ou algo pior”, detalhou.

A vítima relembrou os momentos que viveu durante e após a agressão.

“Eu perdi a consciência e os movimentos temporariamente e fui carregada por terceiros até uma cadeira de rodas, sentido uma dor insuportável na cabeça que me impedia até mesmo de falar”, disse.

Sobre a versão do agressor, a vítima negou que tenha falado com ele.

"Ele começou a mentir, dizendo que eu o xinguei, para assim justificar a violência dele e ninguém fazer nada. Em nenhum momento eu o xinguei, nem dirigi uma palavra a este homem, nem lancei nenhum olhar para ele que pudesse resultar em um desentendimento. Eu estava apenas seguindo minha vida e meus afazeres, como uma cidadã comum. E aconteceu esse atentado", detalhou.

Histórico

O delegado detalhou que Rogério tem uma passagem criminal por tentativa de homicídio, no âmbito de violência doméstica. A informação é um dos motivos que preocupou a vítima e motivou que ela não se identificasse, segundo ela.

“Soube depois do fato que ele tem precedentes de agressão e aí fiquei mais preocupada com a segurança de outras pessoas na rua. Poderia ter sido com qualquer pessoa ali presente. E, por este motivo, procurei o MP”, disse.

