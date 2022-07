Cidades Clientes denunciam golpe sofrido em garagem de veículos; prejuízo pode chegar a R$3 milhões Dono da loja está desaparecido desde o dia 4 de julho; número de lesados gira em torno de 80

O dono da garagem de veículos Will Seminovos, em Aparecida de Goiânia, é suspeito de vender carros, fechar lojas e sumir com o dinheiro de seus clientes, que pode chegar a R$ 3 milhões. O homem está desaparecido há uma semana e a esposa chegou a registrar boletim de ocorrência pelo sumiço. O caso é investigado como estelionato. A delegada do caso, Bruna Coelho, disse ...