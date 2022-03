Cidades Clientes e funcionários ficam presos em agência bancária de Trindade após porta travar; vídeo Três funcionários da empresa terceirizada responsável pela manutenção e três clientes que realizavam autoatendimento ficaram presos dentro da agência por cerca de uma hora

Seis pessoas ficaram presas dentro de uma agência bancária na Vila João Braz, em Trindade, na manhã deste sábado (26). O incidente aconteceu enquanto técnicos do sistema de segurança do banco realizavam manutenção na porta principal de acesso ao local. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-GO) Luiz Henrique Salomão, comandante do resgate, enquanto os téc...