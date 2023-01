Uma forte chuva causou alagamento no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Sinhazinha na tarde desta quinta-feira (26), no Conjunto Margarida Procópio, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

Segundo funcionárias da unidade, as salas de aula estão com infiltrações e o pátio do Cmei fica totalmente alagado durante as chuvas. Um vídeo mostra a água escorrendo pelo teto enquanto as crianças se alimentam e brincam, além de baldes no chão e água caindo em cima de um ventilador desligado.

Em nota ao POPULAR, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Senador Canedo, disse que esteve no Cmei Sinhazinha e vai realizar a manutenção na cobertura da unidade para solucionar o problema. A pasta ainda informou que uma reforma geral está prevista ainda este ano e que as crianças serão transferidas para o outro local durante as obras para não ficarem sem as aulas.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Senador Canedo informa que esteve no local e irá iniciar reparos de manutenção na cobertura do CMEI Sinhazinha, através da Diretoria de Infraestrutura e Manutenção Escolar, para solucionar o problema.

Ressaltamos também que a unidade tinha dinheiro em caixa suficiente para a realização dos reparos necessários, através do programa Reviva Educação, que tem como objetivo a descentralização de recursos. Em função disso, está sendo aberta uma sindicância para apuração de possiveis negligências e responsabilidades.

A Secretaria informa ainda que a reforma geral da unidade está prevista para este ano e que trabalha na transferência das crianças atendidas para outro local para que não haja a suspensão das aulas presenciais.

