As imagens das câmeras de segurança das 11 salas do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) de Paraúna, a 157 quilômetros (km) de Goiânia, devem ser analisadas para apurar se o assistente de professor teve um comportamento agressivo com outros alunos. Na última sexta-feira (2), o funcionário foi filmado dando tapas e balançando a cabeça de uma criança de dois anos.

De acordo com a diretora da unidade escolar, Cloida Maria Tavares, um procedimento administrativo foi aberto junto à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município para analisar as imagens. Além disso, a pasta informou que, além do afastamento do funcionário, outros servidores foram ouvidos.

Os colegas do assistente de professor contaram que nunca presenciaram situações semelhantes a essa, mas relataram já ter visto ele gritando ou falando mais firmemente com as crianças. Momentos em que eles próprios pediram para que o funcionário se acalmasse. “Estamos apurando tudo, mas, desde a inauguração em 2014 nunca tivemos casos parecedos”, afirma Cloida.

Vídeo

No vídeo é possível ver quando o funcionário pega a mão da criança e bate contra a carteira. Depois, ele dá tapas no rosto da criança e segura e balança a cabeça do menino com as duas mãos. A direção da unidade visualizou a agressão em tempo real e afirmou que foi uma surpresa muito grande. Ele e uma assistente, que também estava na sala, foram afastados.

A reportagem tentou entrar em contato com a Secretaria de Educação de Paraúna para verificar o andamento das investigações, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. No dia do ocorrido, a prefeitura usou as redes sociais para informar que todas as providências administrativas já foram adotadas, estando o servidor afastado cautelarmente durante o processo disciplinar.

