Cidades CMEI em Goiânia suspende atendimento após rua ficar alagada A suspensão das atividades do Cmei ocorreu somente no período da manhã, sendo normalizadas nesta tarde

A direção do CMEI Santa Luzia, situado na Vila Roriz, em Goiânia, precisou suspender as atividades na manhã desta segunda-feira (7) após as ruas que dão acesso à unidade ficarem alagadas. O atendimento foi regularizado nesta tarde. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), "em duas horas choveu o esperado para 15 dias na região da Vila R...