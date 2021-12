Cidades CMTC anuncia nova forma de pagamento para passagens do transporte coletivo na Grande Goiânia A partir de agora, será possível pagar a passagem com cartões de crédito e de débito por aproximação diretamente nos veículos

Atualizada às 9h37. Conforme adiantado pela edição do POPULAR de hoje, foi anunciado pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) nesta quinta-feira (9) uma nova forma de pagamento para passageiros do transporte coletivo da Grande Goiânia. A partir de agora, será possível pagar a passagem com cartões de crédito e de débito por aproximação diret...