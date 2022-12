Atualizada em 1/12/2022 às 19h06



A Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) criou duas linhas para quem desejar ir ao Natal do Bem, que estava previsto para começar na última terça-feira (29), mas foi adiado para o próximo sábado (3) por causa das fortes chuvas na capital. O evento acontece no Centro Cultural Oscar Niemeyer, que fica na região sul da capital, às margens da BR-153 e GO-020.

As linhas funcionam de 29 de novembro a 1º de janeiro de 2023 e o valor cobrado será o mesmo das que já existem, R$ 4,30. De acordo com a CMTC o objetivo é atender os usuários que desejam ir às atrações Natal do Bem.

Os ônibus vão operar de terça-feira à domingo das 18h às 20h30 saindo dos terminais Praça da Bíblia e Isidória. Veja abaixo as rotas e horários de funcionamento do serviço:

Linha 990 com saída do terminal Praça da Bíblia e rota pela Praça Cívica até o Oscar Niemeyer: passa pela Rua 256; Av. Universitária; Praça Cívica; Av. 83; Av. Fued José Sebba; Rod. BR-153 e Rod. GO-020 até o Centro Cultural Oscar Niemeyer. O embarque será na plataforma A, na mesma baia das Linhas 021 e 024.

Linha 991 com saída do terminal Isidória e rota pelo Flamboyant até o Oscar Niemeyer: passa pela Av. 2ª Radial; Av. Recife; Av. I; Shopping Flamboyant e Rod. GO-020 até o Centro Cultural Oscar Niemeyer. O embarque será na plataforma B, na baia das Linhas 015, 198 e 934.

Leia também:

- Lançamento do Natal do Bem é adiado por causa das fortes chuvas

- Confira lugares para curtir o clima de Natal em Goiânia

Horários de saída dos terminais de acordo com a CMTC:

Terça à Sexta-feira - Praça da Bíblia (Linha 990):

18h - 19h05 - 20h10 - 21h15 - 22h25 - 23h30

Terça à Sexta-feira - Isidória (Linha 991):

18h - 19h03 - 20h05 - 21h10 - 22h20 - 23h30

Sábado e Domingo - Praça da Bíblia (Linha 990):

18h - 18h40 - 19h20 - 20h - 20h40 - 21h20 - 22h - 22h40 - 23h20

Sábado e Domingo - Isidória (Linha 991):

18h - 18h40 - 19h20 - 20h - 20h40 - 21h20 - 22h - 22h40 - 23h20

Segundo a CMTC além das duas linhas criadas para o evento, outras que já funcionam passando pela rodovia GO-020 contiunuam:

-Linha 283 – T. Senador Canedo / GO-020 / T. Bíblia;

-Linha 983 – T. Senador Canedo / Go-020 / Flamboyant;

-Linha 582 – T. Bíblia / Bela Vista / Roselândia.

Natal do Bem 2022

A estrutura montada às margens da BR-153 e da GO-020 foi decorada com 800 mil pontos de luz para as festividades, que serão realizadas no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A cerimônia de abertura terá a Cantata de Natal, apresentada pelo Coro Infantil Gustav Ritter, e a Parada Natalina, com desfiles temáticos e participação de personagens para interação com os visitantes.

Além disso que for ao local vai ter acesso à Vila de Natal, apresentações de teatro e músicas clássicas de Natal, interpretadas por bailarinos, cantores, acrobatas e artistas circenses. O evento também contará com um parque infantil e distribuição gratuita de pipoca e algodão doce para as crianças.