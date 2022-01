Nas redes sociais onde os posts feitos pelo coach goiano Pablo Marçal viralizaram, os comentários na única postagem sobre a expedição que ainda ficou no perfil são de reprovação. Uma seguidora escreveu: "Não confio em alguém que não respeita, que tem o mínimo cuidado com a própria vida e com a dos seus companheiros. A vida é nosso maior patrimônio", destacou. Outro seguidor cobrou do profissional um pedido de desculpas: "Custa admitir que você errou? Ou sua arrogância é prepotência são maiores ? Ninguém é perfeito, errar é humano, é admitir o erro é uma coisa bonita", indagou.

As criticas são motivadas pela expedição com mais de 60 pessoas, convocadas pelo líder para escalar o Pico dos Marins, em Piquete, interior de São Paulo. A trilha foi realizada sem o suporte operacional necessário, devido à falta de equipamentos de segurança para o grupo, a empreitada contou com falhas de logística e fugiu as recomendações das autoridades, que não recomendam a escalada neste período do ano devido as más condições climáticas.

Ao G1, o capitão dos bombeiros e chefe da operação de resgate, Paulo Roberto Reis, destacou como irresponsável a subida do grupo. “Ele foi totalmente irresponsável. Subir com um grupo de pessoas despreparadas e sem equipamento é colocá-las sob risco de morte. Essa foi a pior ação que a gente viu no Pico dos Marins”, disse o responsável pelo resgate.

Durante a subida, parte do grupo desistiu e 32 pessoas seguiram até o pico. Mas os ventos fortes e a chuva intensa destruíram barracas do grupo, que precisou ser resgatado. De acordo com as equipes, o socorro foi solicitado por volta das 2h30 da manhã, após vários participantes ficarem molhados, sob o risco de hipotermia. O clima da região ainda atrapalhou o trabalho da equipe de resgate, devido ao terreno escorregadio e a neblina que encobria o local.

Após o resgate, o coach minizou a gravidade do episodio e declarou em uma transmissão nas redes sociais, após o resgate,

que cada participantes subiu na sua responsabilidade. “Algumas pessoas não suportam quem corre risco. Se você não corre risco, dificilmente você vai chegar no topo. Nossa subida na montanha, a gente correu muito risco. E aí alguém fala: 'mas para que correr risco?'. Você que não quer correr risco, fica na sua casa assistindo os stories. Eu não mandei ninguém subir, eu fui na frente. Fui lá, subi e resolvi. Cada um subiu na sua responsabilidade", pontuou.

Em uma nova live transmitida neste sabádo (7), em seu perfil no instagram, o palestrante chamou o chefe da equipe de resgate de tolo."Não participou de nada lá da nossa escalada e estava querendo explicar alguma coisa. Ele nem sabe o que aconteceu. Sempre vai ter um tolo abrindo a boca" ironizou Marçal.

Conhecido no meio gospel, o coach tem mais de mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, e faz sucesso entre os evangélicos, sendo uma espécie de "Treinador Religioso". Em dezembro de 2021, em sua última passagem pela capital, o goiano esteve em evento no Ginásio Goiânia Arena, que contou com a participação de mais de 15 pessoas.

A reportagem de O POPULAR tentou contato com o coach Pablo Marçal, mas não obteve sucesso até o fechamento da matéria. Em seu site, o treinador dá dicas de como ter "O pior ano da sua vida", método utilizado para o desenvolvimento de carreiras, finanças e vida pessoal.

Confira a publicação