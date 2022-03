Cidades Cobertura vacinal contra raiva animal está baixa em Goiânia Pandemia pode ter atrapalhado adesão. Diretoria de Zoonoses planeja campanha massiva para que mais bichos sejam imunizados contra a doença

Nos últimos 11 anos, três casos de raiva animal foram contabilizados em Goiânia. Nos três registros, os animais não estavam vacinados contra a doença. Em 2011, um gato morreu no Parque Areião, no Setor Pedro Ludovico. Em 2014, um cachorro apresentou o problema de saúde no Solange Parque e, nesta semana, um gato perdeu a vida depois do diagnóstico no Setor Mansões do Câmp...