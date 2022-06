Cidades Cobertura vacinal infantil, em Goiás, está muito abaixo da meta do Ministério da Saúde Dados do DataSUS mostram redução na procura por vacinas para crianças abaixo de dois anos por goianos

Dados parciais de 2022 do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), contidos no DataSUS, apontam que Goiás não conseguiu alcançar as metas de cobertura vacinal de rotina para crianças abaixo de dois anos de idade. Até o momento, por exemplo, a cobertura vacinal para a BCG, usada na prevenção de tuberculose, está em apenas 53,31%. Ela é ...