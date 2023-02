Uma jiboia de 1,27 metros foi encontrada debaixo de um balcão de um estabelecimento no setor Mesquita, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal.

“Não tive nem coragem de ver, foi quando eu peguei o saco de latinhas”, disse uma mulher no vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com os bombeiros, foi utilizado uma pinça para resgatar o animal. “Sem ferimentos, a cobra foi solta em área de mata nativa. Ninguém se feriu”, disse a corporação. O incidente aconteceu na última sexta-feira (24).

Os bombeiros reforçam que não se deve tentar capturar uma cobra ou matá-la. A recomendação é que ligue 193.

