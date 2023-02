Uma cobra foi encontrada em um posto de combustível foi resgatada por bombeiros militares em Ipameri, no sudeste de Goiás. De acordo com a corporação, ela estava nas imediações do estabelecimento quando foi encontrada.

O resgate aconteceu na noite de segunda-feira (20), no Setor Central. A operação, segundo os bombeiros, durou quase 30 minutos. Registros realizados pela equipe mostram ela sendo retirada de uma lixeira.

Após o resgate, o animal foi solto em uma reserva ambiental próxima da cidade.

Ao g1, uma médica veterinária explicou que, pelas imagens, a cobra aparenta ser uma pseudoboa nigra, que é encontrada no Brasil. A espécie não é venenosa e pertence à família das serpentes.

