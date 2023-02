Uma cobra com aproximadamente 1,5 metro de comprimento foi resgatada em uma pista de Luziânia, entorno do Distrito Federal. O animal estava na rua atrás do Condomínio Residencial Ecoville, Parque Estrela Dalva 8, e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) nesta segunda-feira (27).

Para evitar um atropelamento, a cobra foi retirada com o auxílio de um pinção para capturar réptil e um recipiente de transporte de animais. Os bombeiros resgataram o animal sem ferimentos e soltaram em uma área de cerrado nativo.

Leia também:

- Mulher encontra cobra dentro de máquina de lavar, em Luziânia; vídeo

- Cobra é encontrada embaixo de balcão de bar em Cidade Ocidental; vídeo

No último sábado (25), uma cobra de aproximadamente 1,20 metro também foi resgatada pelo CBMGO no Parque Estrela Dalva 1. Uma moradora encontrou o animal em cima da pia de sua casa e acionou os bombeiros.

Na última sexta (24), outra cobra foi encontrada em um bar da Cidade Ocidental, setor Mesquita. Moradores do entorno do Distrito Federal têm reclamado da quantidade de cobras encontradas na região.

A corporação orienta a população à nunca tentar capturar uma cobra, mas ligar no número 193 e acionar o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate.