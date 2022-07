Uma cobra de 70 quilos e mais de três metros de comprimento foi encontrada em uma chácara em Branápolis, distrito de Anápolis, a cerca de 55 quilômetros de Goiânia. A proprietária, ao ver o animal, pediu que uma médica veterinária fosse até o local. Vendo o porte da cobra, a profissional acionou o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate.

Segundo o tenente Alex Glauco, a espécie não é natural de Goiás e pode ter sido trazida da Amazônia como animal de estimação. “Tudo indica que seja uma jiboia diferente das que temos aqui em Goiás, apesar de lembrar uma sucuri”, ressaltou.

Ainda de acordo com o tenente, os proprietários da chácara notaram que alguns animais de criação estavam desaparecendo. Ao buscarem o que poderia estar acontecendo, localizaram o animal.

Depois de capturada, a cobra foi levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas). A reportagem entrou em contato com a unidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para maiores informações sobre o animal e aguarda retorno.

