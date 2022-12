Depois de quase uma hora de buscas, a cobra jiboia vista na sexta-feira (23) na pista de caminhada do Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, em Goiânia, foi resgatada na noite de sábado (24) (veja vídeo). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal foi encontrado na caixa de roda de um dos veículos estacionados no parque.

Os Bombeiros precisaram retiraram a roda do carro para capturar a jiboia de aproximadamente 1,5 metro. A operação contou com o apoio da Gerencia de Fauna da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA).

A cobra foi resgata sem ferimentos e encaminhada para uma unidade do Centro de Triagem de Animais Silvestre na capital – (Cestas - Ibama).

A Gerência de Proteção e Manejo de Fauna da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) de Goiânia esclarece que a jiboia não possui veneno e se alimenta de pequenos mamíferos silvestres. “A presença dela no parque demonstra que o local se encontra bem cuidado e preservado com as características originais”, informa.

A gerente de Proteção e Manejo da Flora e Fauna da Amma, Isabela Saddi informou que há mamíferos, repteis e aves em todos os parques da cidade e isso é bom para o equilíbrio ecológico. “A cobra se alimenta de roedores e pequenos gambás. Essa do vídeo pode ter ficado um pouco desorientada com a quantidade de chuva e sensação térmica e acabou saindo da área verde, que é onde ela fica”, disse ao POPULAR.



