Cidades Colisão entre caminhonete e carro na BR-158 mata criança de 7 anos, em Piranhas Menina de sete anos morreu após caminhonete em que estava com a família ser atingida por outro veículo na BR-158.

Uma menina de 7 anos morreu após a caminhonete em que estava colidir com um carro no km 96 da BR-158, em Piranhas, Região Oeste do estado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava acompanhada por um casal de adultos e uma criança de 9 anos, que só tiveram ferimentos leves. Ainda segundo relatos da PRF, o veículo que at...