Cidades Colisão entre caminhonete e motocicleta mata homem em Goiânia Batida no trevo do Residencial Alice Barbosa matou jovem de 19 anos e deixou motorista ferido

Um acidente de trânsito matou um homem na GO-462. Colisão envolvendo uma motocicleta e uma camionete foi nesta terça-feira no trevo de acesso do Residencial Alice Barbosa, em Goiânia. Em informações da polícia batida teria acontecido quando o motociclista conduzia pela Rodovia Estadual GO-462. E seguia no sentido Setor Orlando de Morais/Centro. No trevo de acesso...