Cidades Colisão entre carro e ônibus interestadual deixa seis mortos em Formosa O acidente aconteceu em um trecho de pista simples e a pista estava molhada no momento da colisão

Seis pessoas morreram em um acidente na madrugada desta quarta-feira (12) no quilômetro 29 da BR-020, próximo ao Distrito do Bezerra, no município de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu em um trecho de pista simples, envolveu um carro de passeio e um ônibus interestadual e a pista ...