Cidades Colisão entre carro e motocicleta deixa dois entregadores por aplicativo feridos, em Goiânia O condutor do carro não apresentava sinais visíveis de embriaguez e se negou a fazer teste do bafômetro

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas gravemente feridas por volta de 23h30 desta sexta-feira (22), no Setor Sul, em Goiânia. No momento da colisão, as vítimas faziam entregas por um aplicativo e seguiam pela Rua 86, no sentido Cepal. Segundo a Delegacia de Crimes De Trânsito (Dict), o condutor do carro, de 22 anos, entrou na direção contrária, atingi...