Cidades Colisão frontal entre ônibus e carro mata duas pessoas em Aragarças Vítimas, ainda não identificadas, estavam em um Chevrolet Cobalt

Uma colisão frontal envolvendo um carro e um ônibus matou duas pessoas, na madrugada desta quarta-feira (23), no quilômetro 450 da BR-070, próximo de Aragarças, no Oeste de Goiás. As vítimas, ainda não identificadas, estavam em um Chevrolet Cobalt. O motorista do ônibus, que transportava 57 passageiros, contou que o veículo saiu de Goiânia com destino a Canarana (MT). ...