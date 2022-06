Cidades Colisão mata casal e deixa bebê ferido na GO-326, em Nazário Batida envolveu dois carros e dois caminhões, a criança passou por exames e foi encaminhada para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad)

Um acidente matou um casal e deixou bebê de dois meses ferido na GO-326, em Nazário, região central do estado. Dois carros e dois caminhões se envolveram na batida nesta quarta-feira (8). Um dos veículos teve a frente totalmente destruída na colisão. O recém-nascido filho do casal teve ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad...