Cidades Comércio irregular de ovos de codorna é interditado em Goiânia Produtos apreendidos foram inutilizados e descartados durante a operação

A Polícia Civil de Goiás interditou um comércio irregular de ovos de codorna no Setor Jardim Novo Mundo, em Goiânia, nesta terça-feira (13). Os produtos apreendidos foram inutilizados e descartados durante a operação. No local, foram encontradas dezenas de caixas de ovos de codorna com validade vencida, ovos manipulados de maneira irregular, produtos fora das co...