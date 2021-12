Cidades Com a inflação, aumento no valor do IPTU chega a 61% em Goiânia Contribuintes de bairros periféricos se assustam com imposto e elevações acima do índice anunciado de 45%. Imóveis em que foi aplicado o limitador terão reajustes nos anos posteriores até chegar ao preço cheio da nova fórmula

O aumento máximo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Goiânia, de acordo com os valores calculados a partir do simulador feito pela Prefeitura, será de 61% em relação ao que foi pago pelos contribuintes neste ano. Esse índice pode ainda ser alterado a depender de como fechar a inflação de dezembro. Para o cálculo, a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin...