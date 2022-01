A zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS) continua atuando sobre Goiás. Trata-se da formação de corredores de umidade que atuam desde dezembro no Estado, provocando fortes e constantes chuvas. Para este fim de semana, a previsão é de que as precipitações sigam intensas em todo o Estado, com alerta para as regiões Norte, Nordeste, Centro e Oeste (Vale do Araguaia).

"As pancadas de chuvas isoladas podem ser volumosas, acompanhadas de rajadas de vento e raios", diz boletim Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O gerente do Cimehgo, André Amorim, disse que os municípios que estão na rota das chuvas foram alertados. "Repassei um alerta para o pessoal de Porangantu para tomar cuidado, ja choveu (nos últimos dias) e vai chover mais", diz Amorim.

Na região do Vale do Araguaia, os municípios de Goiás, Iporá, Jaraguá e São Luís de Montes Belos devem receber grande volume de água no fim de semana. "Estamos com olhar de atenção para região Central de Goiás, pouco acima de Goiânia", explica Amorim. O fim de semana na capital também deve ser de chuvas intensas.

O gerente do Cimehgo explica que as chuvas que atingem o Estado são bem localizadas, ou seja, as nuvens permanecem por um longo tempo sob uma mesma região. Nesse sentido, há possibilidade de transbordamento de rios e córregos nessas regiões. O Cimehgo notifificou a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militar a respeito das regiões que estão sob alerta.