A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) notificou a primeira morte por chikungunya em Goiás. A vítima é uma mulher de 27 anos, moradora de Aparecida de Goiânia. Procurada pela reportagem, a pasta informou que está investigando o caso.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela secretaria com o número de casos notificados e confirmados da doença, entre 2015 e o dia 3 de julho de 2022, houve um aumento significativo de infecções pelo vírus causador da Chikungunya. Até o momento, foram confirmados 3.041 casos da doença no estado em 2022, o que representa uma variação de quase 300% em relação ao ano de 2021, quando 570 pessoas pegaram a doença.

A título de comparação, em 2015 houve apenas um caso confirmado. Em 2016, esse número subiu para 7; em 2019 caiu para 2; e em 2020 não houve nenhum registro de Chikungunya no estado. Já em 2021, 570 pessoas foram diagnosticadas com a doença, e agora, somente no primeiro semestre de 2022, esse número já é cinco vezes maior.

Matéria em atualização.