Cidades Com atraso, Prefeitura entrega 4º viaduto em Goiânia Construção será inaugurada nesta quinta (9). Expectativa é de que velocidade de circulação no trecho aumente

O viaduto Iris Rezende Machado, no cruzamento da Avenida Perimetral Norte com a Avenida Goiás Norte, será inaugurado nesta quinta-feira (9). Esta é a quarta obra deste porte que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) concluiu desde o segundo semestre de 2021 (veja quadro). A estrutura, entregue com atraso, faz parte do corredor do BRT Norte-Sul. A expectativa d...