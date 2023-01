As aulas da rede municipal de ensino em Goiânia têm início nesta quarta-feira (18). São mais de 370 unidades, entre escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei) e Centros de Educação Infantil (CEI) conveniados. Para o ano letivo 2023 foram disponibilizadas 25.067 novas vagas, sendo 10.091 para estudantes do Ensino Fundamental e 14.976 para a Educação Infantil. O número de escolas em tempo integral na capital também aumentou de 35 para 45.

A Prefeitura informou que os estudantes matriculados do 5º ao 9º ano receberão um kit de material escolar, com cadernos para as disciplinas, caderno de desenho, apontador, borracha, canetinhas, tesoura sem ponta, cola branca, cola colorida e lápis de cor.

Rede estadual

As aulas do ano letivo de 2023 na rede estadual de Goiás também retornam nesta quarta-feira (18). Assim como na rede municipal, os estudantes do ensino Fundamental, Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos também receberão kits de materiais escolares.

Conforme mostrado pelo POPULAR, a distribuição terá início nas escolas estaduais jurisdicionadas às Coordenações Regionais de Educação (CREs) de Iporá, Jataí, Rio Verde, Minaçu, Mineiros, Porangatu, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Miguel do Araguaia e Uruaçu.

No dia 23 de janeiro, será realizada a segunda entrega. Dessa vez, serão atendidas as unidades jurisdicionadas às CREs de Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Ceres, Formosa, Goianésia, Itapaci, Luziânia, Novo Gama, Planaltina e Rubiataba.

Mais alunos

A previsão é que a rede estadual de educação de Goiás tenha 35 mil alunos a mais neste ano em comparação com o número de matriculados no ano passado. Dessa forma, a Secretaria de Educação estima que a rede deve retomar o volume de estudantes matriculados antes dos impactos da pandemia da Covid-19.

Segundo a pasta, os novos estudantes da rede estadual são, na maioria, aqueles que avançaram de série e deixaram de ser atendidos pelas escolas municipais. Há também os alunos que se evadiram durante a pandemia e estão retomando os estudos. Dessa forma, o esperado é que 479 mil estudantes iniciem o ano letivo 2023. No ano passado foram 444 mil registros.

