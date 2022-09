Com a umidade relativa do ar podendo chegar a até 10%, Goiás atinge índices mais baixos do que os desertos ao redor do mundo. A título de comparação, no Saara, por exemplo, esse valor costuma ficar entre 14% e 20%. Diante dessa situação, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para o estado, que deve permanecer até o fim de setembro.

Diante do acirramento da estiagem - as últimas chuvas prolongadas no estado ocorreram há cerca de 150 dias -, o tempo seco e as altas temperaturas formam uma espécie de bloqueio para a aproximação de frentes frias.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a previsão para os próximos dias ainda é de muito calor em Goiás. Na região oeste, os termômetros podem chegar aos 40° C, com umidade do ar chegando aos 10%. A região norte também sofre com o calor, podendo chegar a 39° C. Já as regiões leste, sudoeste, central e sul terão temperaturas um pouco menores, mas ainda elevadas, com umidade do ar na casa dos 12%.

