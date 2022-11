Internada na unidade do Hospital Albert Einstein de Goiânia desde a última segunda-feira (14), Iris de Araújo, de 79 anos, responde bem ao tratamento ao qual é submetida. A informação é do próprio hospital, que informou, em nota datada desta quinta-feira (17), que a ex-deputada e ex-primeira dama deu entrada com um quadro de infecção urinária que depois evoluiu “com complicação pulmonar.”

Conforme informações confirmadas ao POPULAR pela família, Iris foi internada após contrair uma infecção bacteriana nos rins (pielonefrite) que evoluiu com síndrome da angústia respiratória aguda (SARA).

Na nota de ontem, o hospital informou que a viúva de Iris Rezende segue na UTI da unidade, “em ventilação mecânica”.

O tratamento é conduzido pela médica pneumologista Ana Helena Barbalho Bezerra de Oliveira e pelo diretor médico Paulo Zimmer.

