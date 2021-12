Cidades Com dois casos em Aparecida, Brasil chega a 11 confirmações da cepa ômicron, diz Ministério da Saúde Pasta ainda disse que três notificações estão sob investigação, sendo duas em Goiás

Com os dois casos confirmados em Aparecida de Goiânia neste domingo, o Ministério da Saúde informou que foram identificados 11 infecções pela variante ômicron do coronavírus no Brasil. O Estado com mais casos da cepa ômicron é São Paulo, com 5 diagnósticos positivos. Na sequência vêm: Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Goiás, todos com dois casos cada. ...