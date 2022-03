Cidades Com Down e sem professor de apoio, menino foge de escola Fato expõe problema enfrentado por várias famílias que precisam de acompanhamento, tanto na rede pública quanto na particular

Lorenzo Silva Valverde tem 6 anos de idade e em 2022 começou a estudar no 1º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Solar Ville, em Goiânia. O garoto, que tem Síndrome de Down, precisa de um professor de apoio, o que lhe é garantido por lei, mas, na ausência do profissional, fugiu da escola no dia 24 de fevereiro e foi localizado, fora da unidade de ensino, por ...