Cidades Com estoque em queda, banco de leite do Hospital da Mulher pede doações A unidade conta hoje com apenas 120 litros disponíveis

O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Estadual da Mulher (Hemu) precisa de 300 a 400 litros de leite para trabalhar com segurança. A unidade conta hoje com apenas 120 litros disponíveis. Diante do quadro, a coordenadora da unidade, Renata Leles, faz um apelo a todas as mães lactantes para que se tornem doadoras. Segundo Leles, o Hospital da Mulher, em parcer...