Com febre e dores pelo corpo, vereador Clécio Alves continua internado, em Goiânia

Cidades

Com febre e dores pelo corpo, de cabeça e de garganta, o vereador Clécio Alves (Republicanos), de 61 anos, segue internado no Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, onde recebe tratamento depois de ser diagnosticado com dengue e Covid-19. Segundo a assessoria de imprensa, ele não pode receber visitas e continua hospitalizado para receber cuidados especiais. O parlamentar foi in...