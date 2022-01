Cidades Com galerias cheias, audiência pública discute Plano Diretor de Goiânia O debate é coordenado pelo vereador Anselmo Pereira (MDB)

Com 15 minutos de atraso, teve início na manhã desta segunda-feira (31), a audiência pública para debater a atualização do Plano Diretor de Goiânia (PDG). A ação acontece 25 dias após a aprovação do relatório final na Comissão Mista da Câmara Municipal. O debate, coordenado pelo vereador Anselmo Pereira (MDB), teve início com a relatora e vereadora Sabrina Garcez (PSD) f...