Cidades Com gasolina a R$ 8, memes e protestos inundam internet Com o reajuste da Petrobras, a gasolina passou de R$ 3,25 para R$ 3,86 o litro – um aumento de 18,77%

A Petrobras reajustou o valores da gasolina, diesel e gás de cozinha nesta semana e os efeitos já começaram a ser sentidos pelos consumidores. Em Goiás, o litro da gasolina, que teve reajuste de 18%, já ultrapassa os R$ 8 nas bombas. No entanto, há registros do combustível sendo vendido a R$ 9,79 em algumas regiões do Brasil, como Fernando de Noronha. Com isso, internautas i...